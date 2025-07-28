В сибирских аэропортах более тысячи людей не могут улететь из-за задержек рейсов

В ряде аэропортов Сибири произошли массовые задержки авиарейсов, из-за которых более тысячи пассажиров, в том числе дети, вынуждены ожидать вылета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как говорится в официальном telegram-канале прокуратуры, начата проверка соблюдения прав пассажиров в пяти крупнейших аэропортах региона. Наиболее масштабные задержки зафиксированы в следующих аэропортах:
- Горно-Алтайск — 170 пассажиров, среди которых 6 детей, ожидают рейса авиакомпании «Северный ветер» в Казань;
- Новосибирск (им. А.И. Покрышкина) — свыше 430 пассажиров, включая 71 ребенка, не могут вылететь на Пхукет (Таиланд) рейсом авиакомпании «Икар»;
- Кемерово (им. А.А. Леонова) — 167 пассажиров, из них 8 детей, ждут рейса «Северного ветра» в Санкт-Петербург;
- Томск (им. Н.И. Камова) — более 170 пассажиров, включая 21 несовершеннолетнего, ожидают вылета в Санкт-Петербург;
- Омск-Центральный (им. Д.М. Карбышева) — задержан рейс «России» в Сочи, вылета дожидаются свыше 155 пассажиров, среди которых 28 детей.
Как сообщают представители аэропортов, основная причина задержек — позднее прибытие воздушных судов. Особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров на получение необходимых услуг: предоставление питания, воды, доступа к средствам связи, а также при необходимости — размещение в гостинице.
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