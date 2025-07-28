В сибирских аэропортах более тысячи людей не могут улететь из-за задержек рейсов

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Начата проверка соблюдения прав пассажиров в пяти крупнейших аэропортах региона
Начата проверка соблюдения прав пассажиров в пяти крупнейших аэропортах региона Фото:

В ряде аэропортов Сибири произошли массовые задержки авиарейсов, из-за которых более тысячи пассажиров, в том числе дети, вынуждены ожидать вылета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как говорится в официальном telegram-канале прокуратуры, начата проверка соблюдения прав пассажиров в пяти крупнейших аэропортах региона. Наиболее масштабные задержки зафиксированы в следующих аэропортах:

  • Горно-Алтайск — 170 пассажиров, среди которых 6 детей, ожидают рейса авиакомпании «Северный ветер» в Казань;
  • Новосибирск (им. А.И. Покрышкина) — свыше 430 пассажиров, включая 71 ребенка, не могут вылететь на Пхукет (Таиланд) рейсом авиакомпании «Икар»;
  • Кемерово (им. А.А. Леонова) — 167 пассажиров, из них 8 детей, ждут рейса «Северного ветра» в Санкт-Петербург;
  • Томск (им. Н.И. Камова) — более 170 пассажиров, включая 21 несовершеннолетнего, ожидают вылета в Санкт-Петербург;
  • Омск-Центральный (им. Д.М. Карбышева) — задержан рейс «России» в Сочи, вылета дожидаются свыше 155 пассажиров, среди которых 28 детей.

Как сообщают представители аэропортов, основная причина задержек — позднее прибытие воздушных судов. Особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров на получение необходимых услуг: предоставление питания, воды, доступа к средствам связи, а также при необходимости — размещение в гостинице.

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В ряде аэропортов Сибири произошли массовые задержки авиарейсов, из-за которых более тысячи пассажиров, в том числе дети, вынуждены ожидать вылета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как говорится в официальном telegram-канале прокуратуры, начата проверка соблюдения прав пассажиров в пяти крупнейших аэропортах региона. Наиболее масштабные задержки зафиксированы в следующих аэропортах: Как сообщают представители аэропортов, основная причина задержек — позднее прибытие воздушных судов. Особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров на получение необходимых услуг: предоставление питания, воды, доступа к средствам связи, а также при необходимости — размещение в гостинице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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