URA.RU празднует день рождения — нам 15 лет!

URA.RU рассказывает новости в режиме 24/7 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

25 января наша редакция отмечает день рождения — URA.RU уже 15 лет. Все эти годы мы каждый день приходим на работу, чтобы вы были максимально информированы — первыми узнавали о том, что определяет нашу жизнь. В день рождения принято принимать подарки. И главным подарком на юбилей для нас станет ваше — наших постоянных читателей — внимание.

В среднем в 2020 году каждый день на сайт URA.RU заходило 1 037 327 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2020 году мы первыми рассказали вам о подготовке уголовного дела на хабаровского губернатора Сергея Фургала, о рокировке в свердловской власти Александр Высокинский — Алексей Орлов, о сокрытии масштабов пандемии в курганском городе, о болезни отца главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и других ключевых событиях, которые были сокрыты. Мы задавали вопрос президенту РФ и помогали заболевшим коронавирусом читателям добиться помощи от врачей.

Мы благодарны, что за нашу работу вы платите нам неподдельным интересом. Благодаря вам URA.RU остается не только самым цитируемым уральским СМИ во всех регионах УрФО, но и стабильно входит в топ-20 российских изданий по посещаемости (рейтинг LiveInternet). За 2020 год наш сайт посетило почти 100 млн человек (в 2019 — 86 млн).

В 2020 году нам удалось достичь рекордной суточной посещаемости за все время существования агентства — 5 октября сайт посетило 2 739 785 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мы ждем вас не только на сайте — вы можете читать наши новости на всех основных платформах — в Telegram , в Facebook , ВКонтакте , Instagram и многих других.

В грядущем юбилейном году мы не собираемся почивать на лаврах и останавливаться на достигнутом — мы будем расширять круг тем, становиться еще более оперативными и эксклюзивными. Оставайтесь с URA.RU — обещаем, что скучно вам не будет!