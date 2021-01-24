В Перми вдову ветерана Великой Отечественной оставили без жилья

91-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны в Перми почти год ждала квартиру. Не дождавшись жилья от властей, пенсионерка обратилась в прокуратуру Пермского края.
«В феврале 2020 года решением жилищной комиссии престарелая женщина была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий как вдова участника Великой Отечественной войны. Несмотря на имеющиеся в региональном бюджете денежные средства, компенсация не была выплачена», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Пенсионерка жила в квартире дочери.
Прокуратура направила в суд иск о возложении обязанности на министерство социального развития Пермского края предоставить вдове субсидию для приобретения жилого помещения. Власти решили не дожидаться решения суда и выплатили женщине 1,5 млн рублей.
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