24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

В Перми вдову ветерана Великой Отечественной оставили без жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми власти не хотели выдавать вдове ветерана деньги на квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

91-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны в Перми почти год ждала квартиру. Не дождавшись жилья от властей, пенсионерка обратилась в прокуратуру Пермского края.

«В феврале 2020 года решением жилищной комиссии престарелая женщина была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий как вдова участника Великой Отечественной войны. Несмотря на имеющиеся в региональном бюджете денежные средства, компенсация не была выплачена», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Пенсионерка жила в квартире дочери.

Прокуратура направила в суд иск о возложении обязанности на министерство социального развития Пермского края предоставить вдове субсидию для приобретения жилого помещения. Власти решили не дожидаться решения суда и выплатили женщине 1,5 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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