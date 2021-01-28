Сергей Зайцев ранее занимал пост заместителя генпрокурора РФ в Приволжском федеральном округе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новый замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев прибудет 29 января в Екатеринбург. Среди первых его официальных мероприятий — встреча с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом сообщили два не связанных между собой источника URA.RU, знакомых с ситуацией.

«Зайцев уже завтра будет в Екатеринбурге. Среди первых официальных мероприятий в новом качестве для него будет визит в полпредство президента в УрФО», — рассказал собеседник агентства в силовых структурах.

Получить официальный комментарий в полпредстве президента в УрФО на момент публикации не удалось. Там пообещали предоставить информацию позднее. При этом источник URA.RU в ведомстве подтвердил, что в планах Владимира Якушева есть встреча с Сергеем Зайцевым.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший руководитель управления генпрокуратуры в УрФО Игорь Ткачев переедет в Москву и займет должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД. Эту информацию подтверждал сам Ткачев. Его место займет Сергей Зайцев, который занимал до этого пост заместителя генпрокурора РФ в Приволжском федеральном округе.