Новый замгенпрокурора в УрФО встретится с полпредом Якушевым. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, зайцев сергей
Сергей Зайцев ранее занимал пост заместителя генпрокурора РФ в Приволжском федеральном округе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новый замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев прибудет 29 января в Екатеринбург. Среди первых его официальных мероприятий — встреча с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом сообщили два не связанных между собой источника URA.RU, знакомых с ситуацией.

«Зайцев уже завтра будет в Екатеринбурге. Среди первых официальных мероприятий в новом качестве для него будет визит в полпредство президента в УрФО», — рассказал собеседник агентства в силовых структурах.

Получить официальный комментарий в полпредстве президента в УрФО на момент публикации не удалось. Там пообещали предоставить информацию позднее. При этом источник URA.RU в ведомстве подтвердил, что в планах Владимира Якушева есть встреча с Сергеем Зайцевым.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший руководитель управления генпрокуратуры в УрФО Игорь Ткачев переедет в Москву и займет должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД. Эту информацию подтверждал сам Ткачев. Его место займет Сергей Зайцев, который занимал до этого пост заместителя генпрокурора РФ в Приволжском федеральном округе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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