Чехия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 30 января власти Чехии ограничили возможность попасть в страну. Об этом сообщает чешское министерство иностранных дел.
«Чешское правительство решило запретить все поездки в Чехию независимо от того, из какой страны вы приехали. Решение вступит в силу в полночь с пятницы на субботу (30.01.2021)», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.
Исключение составляют только те, кто работает или учится в Чехии, а также имеющие разрешение на проживание в стране. Сообщается также, что запрет на въезд будет действовать до 15 февраля, пишет телеканал 360.
Ранее в Ростуризме рассказали, что все запреты на въезд будут сняты, а туристы смогут спокойно путешествовать за рубеж не раньше второго полугодия 2021 года. Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.
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