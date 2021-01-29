29 января 2021

Чехия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз, полицейский, евросоюз, проезд закрыт, заграждание, чехия
Ограничительные меры продлятся 2 недели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 30 января власти Чехии ограничили возможность попасть в страну. Об этом сообщает чешское министерство иностранных дел.

«Чешское правительство решило запретить все поездки в Чехию независимо от того, из какой страны вы приехали. Решение вступит в силу в полночь с пятницы на субботу (30.01.2021)», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.

Исключение составляют только те, кто работает или учится в Чехии, а также имеющие разрешение на проживание в стране. Сообщается также, что запрет на въезд будет действовать до 15 февраля, пишет телеканал 360.

Ранее в Ростуризме рассказали, что все запреты на въезд будут сняты, а туристы смогут спокойно путешествовать за рубеж не раньше второго полугодия 2021 года. Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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