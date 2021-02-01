В центр Перми стягивают отряды силовиков

Сотрудники полиции на лошадях собираются на пермской эспланаде Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

На городской эспланаде в центре Перми собираются отряды полиции, сообщают URA.RU очевидцы. На улице Петропавловской рядом с «Домом Советов» (ул. Ленина, 51) припарковано не менее десяти автомобилей и автобусов МВД.

«По эспланаде ходят какие-то люди в штатском, заглядывают в урны, осматривают холмы (подземные помещения, — прим. редакции). Со стороны Петропавловской много полиции», — рассказал URA.RU очевидец. Он пояснил, что при этом на городской эспланаде практически нет людей — «гуляет человек пять, мамочки с детьми».

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что сотрудники полиции находятся на городской эспланаде и осуществляют текущую деятельность по охране общественного порядка. При этом сообщений о проведении каких-либо массовых мероприятий и незаконных акций 2 февраля в центре Перми в различных оппозиционных группах не появлялось.

В Перми 23 и 31 января проходили несогласованные акции, связанные с арестом блогера Алексея Навального и публикацией фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 23 января в акции по различным оценкам приняли участие от двух до пяти тысяч человек, а число участников 31 января до сих пор неизвестно. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему и там планируется открыть отель. 2 февраля в Москве состоится суд по делу Навального, где ему хотят заменить условный срок на реальный.