В Москве перекроют движение у суда, куда привезут Навального

Дорожное движение в районе Мосгорсуда, где пройдет заседание по делу Алексея Навального, ограничат 2 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Дорожное движение в районе Мосгорсуда, где пройдет заседание по делу Алексея Навального, ограничат 2 февраля. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД. Суд рассмотрит вопрос о замене блогеру условного срока на реальный.

Движение будет ограничено по нескольким адресам. «Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал — с 00.00 часов 2 февраля, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 — с 9.00 часов 2 февраля, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова — с 9.00 часов 2 февраля», — передает сообщение РИА «Новости». Навального лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что требование Федеральной службы исполнения наказаний заменить условный срок блогера Алексея Навального на реальный обосновано, так как задержанный допустил нарушения приговора. Она намерена отстаивать свою позицию в суде.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше». После каждого пропуска его официально предупреждали о возможности замены условного срока на реальный. 18 января Навального заключили под стражу на 30 суток. Ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении около 15 000 таких же граждан России.