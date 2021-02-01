01 февраля 2021

Источники: идеолог свердловского правительства получил награду

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, дубичев вадим
Вадим Дубичев получил знак «За заслуги перед Свердловс кой областью» III степени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев получил награду «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Эту информацию URA.RU подтвердило сразу несколько информированных источников.

«Губернатор подписал приказ о награждении Вадима Дубичева, это признание его заслуг за организацию голосования за поправки в Конституцию и контроль над ситуацией в области», — сообщил инсайдер. Он уточнил, что официальный документ должен появиться в ближайшее время.

На должность первого заместителя губернатора Свердловской области Вадим Дубичев назначен в 2013 году. Он автор нескольких книг. Так, роман «Разбитый вдребезги звонок» вышел в ноябре 2020 года в журнале «Урал». За месяц весь тираж был раскуплен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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