Источники: идеолог свердловского правительства получил награду

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев получил награду «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Эту информацию URA.RU подтвердило сразу несколько информированных источников.
«Губернатор подписал приказ о награждении Вадима Дубичева, это признание его заслуг за организацию голосования за поправки в Конституцию и контроль над ситуацией в области», — сообщил инсайдер. Он уточнил, что официальный документ должен появиться в ближайшее время.
На должность первого заместителя губернатора Свердловской области Вадим Дубичев назначен в 2013 году. Он автор нескольких книг. Так, роман «Разбитый вдребезги звонок» вышел в ноябре 2020 года в журнале «Урал». За месяц весь тираж был раскуплен.
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