Уволился председатель суда, рассматривающего дело Навального

Симоновский районный суд рассматривает иск ФСИН к Алексею Навальному Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Председатель Симоновского районного суда Москвы, в котором рассматривается дело в отношении блогера Алексея Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Информация об этом опубликована на сайте квалификационной коллегии судей столицы.

Рассмотрение заявления о прекращении полномочий Детишина было включено в повестку заседания от 28 января. В качестве даты отставки судьи значится 1 марта этого года. Информация о деле Навального по замене условного срока на реальный появилась в картотеке Симоновского райсуда 11 января.

В настоящее время Симоновский районный суд рассматривает иск ФСИН России о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному. Ведомство обвиняет его в неоднократном нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше».