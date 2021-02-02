Уволился председатель суда, рассматривающего дело Навального

Председатель Симоновского районного суда Москвы, в котором рассматривается дело в отношении блогера Алексея Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Информация об этом опубликована на сайте квалификационной коллегии судей столицы.
Рассмотрение заявления о прекращении полномочий Детишина было включено в повестку заседания от 28 января. В качестве даты отставки судьи значится 1 марта этого года. Информация о деле Навального по замене условного срока на реальный
В настоящее время Симоновский районный суд рассматривает иск ФСИН России о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному. Ведомство обвиняет его в неоднократном нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше».
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