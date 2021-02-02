Уволился председатель суда, рассматривающего дело Навального

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Симоновский районный суд рассматривает иск ФСИН к Алексею Навальному Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Председатель Симоновского районного суда Москвы, в котором рассматривается дело в отношении блогера Алексея Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Информация об этом опубликована на сайте квалификационной коллегии судей столицы.

Рассмотрение заявления о прекращении полномочий Детишина было включено в повестку заседания от 28 января. В качестве даты отставки судьи значится 1 марта этого года. Информация о деле Навального по замене условного срока на реальный появилась в картотеке Симоновского райсуда 11 января.

В настоящее время Симоновский районный суд рассматривает иск ФСИН России о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному. Ведомство обвиняет его в неоднократном нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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