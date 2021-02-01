В Пермском крае смертность резко превысила рождаемость

Одним из факторов роста смертности стала пандемия коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Число умерших жителей Пермского края по итогам прошлого года превысило число родившихся более чем на 12,5 тысячи человек. Об этом сообщает Пермьстат.

«В январе—декабре 2020 года в крае родилось более 23 тысяч детей, умерло почти 36 тысяч человек. Таким образом, смертность превысила рождаемость в 1,54 раза», — следует из отчета Пермьстата.

«Много рожать стало немодно. И в ближайшее время ситуация к лучшему не изменится», — отметила в беседе с корреспондентом URA.RU доцент кафедры социологии и политологии ПГНИУ, кандидат исторических наук Людмила Хачатрян. По ее словам, одним из факторов роста смертности стала пандемия коронавируса.

«Точной статистики — сколько людей умерло именно от коронавируса и сопутствующих заболеваний — в крае пока нет. Однако уровень заболеваемости пневмонией вырос в 2,2 раза, значит, увеличилась и смертность от этого заболевания», — пояснила Хачатрян. Собеседница URA.RU обратила внимание, что в 2020 году, по предварительным данным, естественная убыль населения страны составила 500 тысяч человек.

В январе—декабре 2019 года в Пермском крае родились 24,5 тысячи детей (на полторы тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года), умерло 31,5 тысяч человек (почти на 4500 человек меньше). Смертность превысила рождаемость в 1,3 раза.