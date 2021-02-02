Губернатор Алексей Текслер (справа) показал полпреду президента Владимиру Якушеву (в центре) новый госпиталь в Малой Сосновке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента прибыл в Челябинск — участников митинга осудили в Магнитогорске — замминистра отправили в отставку — начальник УФСБ станет членом антикоррупционной комиссии — криминальному авторитету предъявили обвинение. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Полпред президента прибыл в Челябинск

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 2 февраля прибыл в Челябинск, где посетил новый госпиталь в Малой Сосновке. Губернатор Алексей Текслер, в частности, показал гостю, как идет строительство второй очереди инфекционного центра. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

В Магнитогорске осудили участников митинга

Семь из 44 задержанных участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 31 января в Магнитогорске приговорены к штрафам и исправительным работам. Такие решения принял Правобережный районный суд за два последних дня.

Замминистра сельского хозяйства области покинул свой пост

Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра сельского хозяйства Александра Раевского. Документ был подписан 2 февраля и опубликован на правовом портале.

Начальник УФСБ будет заниматься коррупцией

Нового начальника регионального УФСБ Дмитрия Иванова включили в состав региональной комиссии по противодействию коррупции. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Челябинскому криминальному авторитету предъявили обвинение

Представителю челябинской организованной преступной группировки «Халиулинские» Ивану Югаю предъявлено обвинение по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.