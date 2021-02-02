02 февраля 2021
01 февраля 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 3 февраля. Текслер принял полпреда Якушева, в Магнитогорске осудили участников митингов

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Областной инфекционный центр. Челябинск, якушев владимир, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер (справа) показал полпреду президента Владимиру Якушеву (в центре) новый госпиталь в Малой Сосновке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента прибыл в Челябинск — участников митинга осудили в Магнитогорске — замминистра отправили в отставку — начальник УФСБ станет членом антикоррупционной комиссии — криминальному авторитету предъявили обвинение. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

Полпред президента прибыл в Челябинск

  • Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 2 февраля прибыл в Челябинск, где посетил новый госпиталь в Малой Сосновке. Губернатор Алексей Текслер, в частности, показал гостю, как идет строительство второй очереди инфекционного центра. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

В Магнитогорске осудили участников митинга

  • Семь из 44 задержанных участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 31 января в Магнитогорске приговорены к штрафам и исправительным работам. Такие решения принял Правобережный районный суд за два последних дня.

Замминистра сельского хозяйства области покинул свой пост

  • Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра сельского хозяйства Александра Раевского. Документ был подписан 2 февраля и опубликован на правовом портале.

Начальник УФСБ будет заниматься коррупцией

  • Нового начальника регионального УФСБ Дмитрия Иванова включили в состав региональной комиссии по противодействию коррупции. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Челябинскому криминальному авторитету предъявили обвинение

  • Представителю челябинской организованной преступной группировки «Халиулинские» Ивану Югаю предъявлено обвинение по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

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