Полпред президента прибыл в Челябинск — участников митинга осудили в Магнитогорске — замминистра отправили в отставку — начальник УФСБ станет членом антикоррупционной комиссии — криминальному авторитету предъявили обвинение. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:
Полпред президента прибыл в Челябинск
- Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 2 февраля прибыл в Челябинск, где посетил новый госпиталь в Малой Сосновке. Губернатор Алексей Текслер, в частности, показал гостю, как идет строительство второй очереди инфекционного центра. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
В Магнитогорске осудили участников митинга
- Семь из 44 задержанных участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 31 января в Магнитогорске приговорены к штрафам и исправительным работам. Такие решения принял Правобережный районный суд за два последних дня.
Замминистра сельского хозяйства области покинул свой пост
- Губернатор Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра сельского хозяйства Александра Раевского. Документ был подписан 2 февраля и опубликован на правовом портале.
Начальник УФСБ будет заниматься коррупцией
- Нового начальника регионального УФСБ Дмитрия Иванова включили в состав региональной комиссии по противодействию коррупции. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Челябинскому криминальному авторитету предъявили обвинение
- Представителю челябинской организованной преступной группировки «Халиулинские» Ивану Югаю предъявлено обвинение по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
Подписывайтесь на URA.RU в