После митингов свердловские власти набирают борцов с экстремизмом

Министерство общественной безопасности Свердловской области набирает специалистов по профилактике правонарушений и борьбе с терроризмом. Документы о конкурсе размещены на официальном портале правовой информации Свердловской области.
«Министерство общественной безопасности Свердловской области проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы <…> старшей группы должностей категории „специалисты“: главный специалист отдела по обеспечению профилактики правонарушений; главный специалист отдела координации деятельности в области противодействия терроризму», — говорится в документе.
Предполагается, что конкурс пройдет в два этапа. На втором претендентам предстоит подготовить документы, связанные с проверкой религиозной организации, а также с подготовкой к совещанию с участием начальника ГИБДД Свердловской области.
URA.RU направило запрос в департамент информационной политики правительства Свердловской области с просьбой сообщить количество вакансий, а также уточнить, с чем связан набор сотрудников. На момент публикации ответ на него не поступил.
Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. В первую акцию было задержано более 20 человек, во вторую — более 80.
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