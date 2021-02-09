09 февраля 2021

После митингов свердловские власти набирают борцов с экстремизмом

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, силовики, противостояние, протестующие, несанкционированная акция, протестующая молодежь, омон
В Екатеринбурге набирают специалистов по профилактике правонарушений и борьбе с терроризмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство общественной безопасности Свердловской области набирает специалистов по профилактике правонарушений и борьбе с терроризмом. Документы о конкурсе размещены на официальном портале правовой информации Свердловской области.

«Министерство общественной безопасности Свердловской области проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы <…> старшей группы должностей категории „специалисты“: главный специалист отдела по обеспечению профилактики правонарушений; главный специалист отдела координации деятельности в области противодействия терроризму», — говорится в документе.

Предполагается, что конкурс пройдет в два этапа. На втором претендентам предстоит подготовить документы, связанные с проверкой религиозной организации, а также с подготовкой к совещанию с участием начальника ГИБДД Свердловской области.

URA.RU направило запрос в департамент информационной политики правительства Свердловской области с просьбой сообщить количество вакансий, а также уточнить, с чем связан набор сотрудников. На момент публикации ответ на него не поступил.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. В первую акцию было задержано более 20 человек, во вторую — более 80.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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