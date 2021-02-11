Путин выделил деньги на выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы

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Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, почетный караул, вов, севастополь
Каждый житель осажденного Севастополя получит 75 тысяч рублей Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину выделить из резервного фонда деньги для выплат жителям Севастополя в честь 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда президента РФ 83 млн 175 тысяч рублей для осуществления единовременной выплаты», — говорится в распоряжении. Размер выплаты каждому человеку, награжденному знаком «Житель осажденного Севастополя», составит 75 тысяч рублей.

О выплатах стало известно в конце января, когда на втором социальном онлайн-форуме «Единой России» об этом сообщил лидер партии Дмитрий Медведев. В прошлом году аналогичные выплаты получили ветераны Великой Отечественной войны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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