Путин выделил деньги на выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину выделить из резервного фонда деньги для выплат жителям Севастополя в честь 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
«Выделить из резервного фонда президента РФ 83 млн 175 тысяч рублей для осуществления единовременной выплаты», — говорится в распоряжении. Размер выплаты каждому человеку, награжденному знаком «Житель осажденного Севастополя», составит 75 тысяч рублей.
О выплатах стало известно в конце января, когда на втором социальном онлайн-форуме «Единой России» об этом сообщил лидер партии Дмитрий Медведев. В прошлом году аналогичные выплаты получили ветераны Великой Отечественной войны.
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