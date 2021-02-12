В Центре им. Гамалеи разработали технологию, позволяющую создать универсальную вакцину от всех штаммов коронавируса одновременно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 февраля, — 434-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 350-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 108 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (28 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,7 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (4 млн).

Вакцина и лекарство

«Спутник лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения болезни, рассказал директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Также он заявил, что сотрудники Центра создали технологию, позволяющую изобрести вакцину от всех штаммов одновременно.

Если перерыв между дозами прививки будет слишком большой, человеку придется проходить вакцинацию заново, заметил в беседе с URA.RU вирусолог Николай Малышев. Он также отметил, что привитый человек не может заразить окружающих.

Коронавирус в России и в мире

За последние сутки в России выявлено 15 089 случаев заболевания, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Скончались 507 пациентов. Вылечились — 20 720. С начала пандемии заболели 4 042 837 россиян, из них 3 559 142 выздоровели, 79 194 умерли.

Перенесшие COVID-19 россияне, а также те, у кого болели родные, оценивают опасность инфекции выше, чем те, кто с вирусом пока не сталкивался. Такие выводы сделали аналитики сервисом SuperJob из результатов проведенного опроса.

Что говорят врачи и ученые

Весной в РФ ожидается рост заболеваемости. Несоблюдение масочного режима и отказ от ограничений создадут риск новой волны COVID, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В период пандемии коронавируса особенно важно знать уровень сахара в крови, чего не делают многие россияне. Диабет становится еще опаснее при заражении COVID, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.