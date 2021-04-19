19 апреля 2021

Из-за застрявшей машины в Челябинской области сгорели 2 га леса

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Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Автомобиль забуксовал и загорелся в челябинском лесу Фото:

В Пластовском районе Челябинской области забуксовавший автомобиль привел к лесному пожару. Площадь возгорания составила 1.8 га, уточнили URA.RU в пресс-службе главного управления лесами по региону.

«Вечером 19 апреля автомобиль с прицепом заехал на территорию Пластовского лесничества и забуксовал. Началось возгорание, в результате которого загорелся лес», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ГУ лесами добавили, что внутри находились четверо мужчин возрастом от 16 лет.

«Очаг возгорания был обнаружен около 20:30, до наступления темного времени суток, когда тушение запрещено. Если бы пожар начался позже, он мог бы за ночь нанести внушительный ущерб», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства. Расследованием инцидента занимаются сотрудники отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Челябинской области. Если будет доказана причинно-следственная связь между возгоранием автомобиля и лесным пожаром, виновнику предстоит выплатить ущерб.

В Челябинской области ожидается обострение ситуации с лесными пожарами. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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