Из-за застрявшей машины в Челябинской области сгорели 2 га леса

Автомобиль забуксовал и загорелся в челябинском лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пластовском районе Челябинской области забуксовавший автомобиль привел к лесному пожару. Площадь возгорания составила 1.8 га, уточнили URA.RU в пресс-службе главного управления лесами по региону.

«Вечером 19 апреля автомобиль с прицепом заехал на территорию Пластовского лесничества и забуксовал. Началось возгорание, в результате которого загорелся лес», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ГУ лесами добавили, что внутри находились четверо мужчин возрастом от 16 лет.

«Очаг возгорания был обнаружен около 20:30, до наступления темного времени суток, когда тушение запрещено. Если бы пожар начался позже, он мог бы за ночь нанести внушительный ущерб», — добавили URA.RU в пресс-службе ведомства. Расследованием инцидента занимаются сотрудники отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Челябинской области. Если будет доказана причинно-следственная связь между возгоранием автомобиля и лесным пожаром, виновнику предстоит выплатить ущерб.

В Челябинской области ожидается обострение ситуации с лесными пожарами. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статье 8.32 КоАП РФ.