С 2019 года билеты подорожали в 27 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиабилеты из Москвы в Минск резко подорожали. Виной тому — запрет на прямые полеты в Турцию и повышение среди россиян спроса на альтернативные маршруты. В ближайшие дни добраться до Минска можно будет за 135 тысяч рублей.

«Билеты на рейсы Москва—Минск резко подорожали. Единственная возможность добраться до Минска без пересадок в ближайшие выходные, 25 апреля, обойдется пассажиру в 135 тысяч рублей», — передает « Коммерсант » данные системы бронирования «Аэрофлота».

На майские праздники билетов на прямые рейсы уже почти нет. Перелет с компанией Utair 28 апреля обойдется почти в 33 тысячи рублей. С 3 мая из Жуковского в Минск также начнут летать «Уральские авиалинии», билеты будут стоить 15 тысяч рублей. При этом до пандемии, в апреле—мае 2019 года, средняя стоимость перелета была в пределах 5 тысяч рублей, уточнили в Aviasales.

Ажиотаж на рынке связывают с закрытием полетов российских авиакомпаний в Турцию. С момента ввода ограничений на направлении число запросов на покупку билета из Минска в Стамбул и на турецкие курорты выросло на 70%.

Турцию закрыли для россиян 15 апреля из-за большого количества новых зараженных коронавирусом. Планируется, что авиасообщение возобновится с июня. Ростуризм предложил обменять путевки на туры по РФ. При этом стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем увеличилась на 50%. Путевки на май подорожали на 112%. При этом количество бронирований в отелях Сочи за неделю выросло на 80%, передает телеканал 360 .