TikTok впервые обошел «ВКонтакте» по популярности в России

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За неделю в TikTok пользователи провели 13,93 млрд минут Фото:

С 4 по 10 апреля все пользователи социальной сети «ВКонтакте» провели в мобильном приложении на 2,85 млрд минут меньше, чем в соцсети TikTok. Такие данные предоставила аналитическая компания AppAnnie.

«За неделю пользователи „ВКонтакте“ провели в приложении 11,08 млрд минут. В TikTok — 13,93 млрд минут», — сообщает издание РБК. Исходя из этой информации, «ВКонтакте» до недавнего времени лидировал по данному показателю.

Ранее в Госдуме сообщили, что если между Россией и Пекином испортятся отношения, социальную сеть TikTok, принадлежащую пекинской компании ByteDance, могут заблокировать в РФ. Информацию приводит «Национальная служба новостей». Однако блокировке подвергаются только те сервисы, которые нарушают российское законодательство. Мерами воздействия на иностранные онлайн-платформы могут стать запрет на заключение госконтрактов, ограничение рекламной деятельности и запрет на обновление приложений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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