Группы «Найк Борзов» (солист — на фото) и «Ногу свело» прилетят в Екатеринбург 8 мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Центр культуры «Урал» (учреждение, подведомственное мэрии Екатеринбурга) определилось с артистами, которые выступят на большом концерте «Музыка победы» 9 мая на Октябрьской площади. Как следует из проекта договора, размещенного на портале госзакупок, заказаны выступления групп «Найк Борзов» и «Ногу свело». Стоимость — 2,5 миллиона рублей.

Контракт заключен с ООО ЭМГ «Премьер». «30% от стоимости услуг, уплачивается в течение десяти банковских дней после подписания договора. Окончательный расчет в размере 70% от стоимости услуг производится в срок, не позднее 15 июня 2021 года», — говорится в документе. Концерт пройдет с 19:00 до 22:30. Хронометраж выступления групп — не менее 50 минут.

В райдере «Найка Борзова» прописано, что артисты полетят эконом-классом, встречать их должен 18-местный микроавтобус Mercedes Sprinter. Проживать артисты будут в четырехзвездочном отеле в центре города. У «Ногу свело» похожие требования: один авиабилет бизнес-класса (вероятно, для солиста Максима Покровского) и девять билетов класса «эконом», два микроавтобуса и как минимум трехзвездочная гостиница в центре. Запросы на питание и наполнение гримерок у артистов стандартные. За выступление «Найку Борзову» ЦК «Урал» заплатит 415 тысяч рублей, «Ногу свело» — 1,13 миллиона.

В Екатеринбург на концерт 9 мая также должен прилететь заслуженный артист России Леонид Агутин, подтвердила его концертный директор Татьяна Ларина. Кто организовывает его приезд, в команде Агутина не уточнили. В мэрии говорят, что Агутина на какие-либо мероприятия власти не приглашали.

Помимо гала-концерта, 9 мая в Екатеринбурге пройдут военный парад, праздничный салют и выставка ретро-автомобилей. Также в течение дня в разных точках города будут работать концертные площадки.