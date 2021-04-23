Кандидат от «Новых людей» Игорь Важенин планирует бороться за экологию Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

В Челябинске партия «Новые люди» определилась с кандидатом в Госдуму. Им станет бизнесмен Игорь Важенин, который работает в атомной промышленности.

«Нет сил уже смотреть на старых политиков, которые десятилетиями сидят в Госдуме и не могут ничего изменить к лучшему. „Новые люди“ — это именно та партия, которая готова объединить талантливых и неравнодушных людей <…> поэтому мой выбор был осознанным», — приводит слова Важенина «Комсомольская правда». В рамках своей программы кандидат планирует заинтересовать предпринимателей снижением нагрузки на окружающую среду.

На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в Челябинске заявился театральный деятель Илья Коломейский. Сами выборы состоятся в сентябре 2021 года.