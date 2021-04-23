23 апреля 2021
22 апреля 2021

Челябинская оппозиция определилась с кандидатом в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Нечаевым. Москва, партия новые люди, новые люди
Кандидат от «Новых людей» Игорь Важенин планирует бороться за экологию Фото:

В Челябинске партия «Новые люди» определилась с кандидатом в Госдуму. Им станет бизнесмен Игорь Важенин, который работает в атомной промышленности.

«Нет сил уже смотреть на старых политиков, которые десятилетиями сидят в Госдуме и не могут ничего изменить к лучшему. „Новые люди“ — это именно та партия, которая готова объединить талантливых и неравнодушных людей <…> поэтому мой выбор был осознанным», — приводит слова Важенина «Комсомольская правда». В рамках своей программы кандидат планирует заинтересовать предпринимателей снижением нагрузки на окружающую среду.

На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в Челябинске заявился театральный деятель Илья Коломейский. Сами выборы состоятся в сентябре 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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