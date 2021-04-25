Россияне назвали необходимый для нормальной жизни доход

Почти 40% россиян считают, что для нормальной жизни необходимо получать от 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили эксперты банка «Открытие».
38% россиян назвали ежемесячный доход в 50-80 тысяч рублей желаемым для нормальной жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитиков. Лишь 11% россиян считают, что смогут хорошо жить с зарплатой меньше 50 тысяч рублей.
При этом почти треть россиян считает, что достойным доходом является зарплата от 80 до 120 тысяч в месяц. 15% респондентов уверены, что для нормальной жизни необходим доход от 120 до 200 тысяч в месяц.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые профессии в России, среди которых оказались программисты. Экономист Владислав Иноземцев заявил, что россиянам приходится экономить на еде из-за низких зарплат, передает «Национальная служба новостей».
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