Названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ

В России работодатели готовы платить самые большие зарплаты Java-разработчикам, гейм-дизайнерам и главным инженерам. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру», входящего в экосистемы «Сбера».
«В целом по России средний доход в 142 тысяч рублей доступен Java-разработчику. Среди обязанностей такого сотрудника: создание приложения с помощью Java, тестирование продукта и исправление ошибок», — цитирует результаты исследования ТАСС.
Такому специалисту в Москве предлагают 185 тысяч рублей в месяц. Аналогичная зарплата у разработчиков С++. Также много зарабатывают гейм-дизайнеры — в среднем около 116 тысяч в месяц. Эти специалисты генерируют идеи для создания игр, пишут сюжеты и создают эскизы. Высокий заработок — в среднем 106 тысяч рублей — доступен и для UX/UI-дизайнеров. Обычно они отвечают за внешний вид пользовательского интерфейса. В Москве такие сотрудники в среднем зарабатывают 130 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 97 тысяч.
Работодатели предлагают хорошие зарплаты главным инженерам (99 тысяч рублей), каменщикам (94 тысячи), директорам по маркетингу 90 тысяч).
Ранее экономисты раскрыли, кого в РФ относят к среднему классу. По их словам, это люди, которые могут обеспечить себя автомобилем и собственным или арендным жильем. Эксперты отметили, что представители среднего класса должны получать от 150 до 200 тысяч рублей. Все остальные россияне, по словам экономистов, считаются бедными.
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