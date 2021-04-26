Сысертская больница осталась без гинекологического оборудования

Купленные благотворителями аппараты позволят проводить качественную диагностику женских заболеваний Фото: Фонд святой Екатерины

В Сысертской центральной районной больнице вышла из строя старая аппаратура, из-за чего врачи не могли проводить качественную диагностику женских заболеваний. Благотворители купили новое оборудование для манипуляций при эндоскопических операциях и передадут его врачам в мае, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины.

«Благодаря поддержке Фонда святой Екатерины мы сможем возобновить эндоскопические операции для выявления патологий мочевого пузыря и полости матки, — рассказал главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов. — Несколько месяцев назад в нашей больнице вышла из строя оптическая трубка для цистоскопии и гистероскопии, поэтому подарок благотворителей очень важен и актуален».

Также Фонд святой Екатерины закупил для хирургического отделения стационара, реанимации и взрослой поликлиники в Сысерти четыре электрокардиографа, два дефибриллятора для проведения реанимационных действий и расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких. Общая стоимость оборудования — 1,3 млн рублей.

Учредители Фонда святой Екатерины (генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский) помогают медучреждения Екатеринбурга и Свердловской области с весны 2020 года. В рамках программы поддержки уже выделено около 1,7 млрд рублей.