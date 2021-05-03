Бывший пермский следователь, попавшийся на взятке, арестован

Суд избрал меру пресечения в отношении следователя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывший следователь ГУ МВД по Пермскому краю, попавшийся на взятке, помещен по домашний арест. Меру пресечения в отношении силовика избрал Березниковский городской суд.

«Березниковский суд избрал меру пресечения в отношении бывшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, задержанного после получения денежных средств. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Получить оперативный комментарий в пресс-службе суда не удалось, там не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

В пресс-службе ГУ МВД края агентству рассказали, что подозреваемый в совершении преступления уже уволен из органов внутренних дел. «Следователь уволен из органов МВД по отрицательным мотивам», — пояснили в краевом главке.

Следователь Главного следственного управления краевого главка был задержан сотрудниками региональных УФСБ и СУ СКР на минувшей неделе при получении незаконного денежного вознаграждения. Обвиняемый в апреле 2020 года за взятку обещал гражданину решить вопрос с уголовным делом. При этом соответствующими полномочиями следователь не обладал, поскольку дело находилось в производстве другого сотрудника. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело.