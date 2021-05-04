Компания пермского-экс губернатора совершила крупную сделку

ГК «ЭКС» продала торговые площади в пермском ТРК «Столица» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Группа компаний «ЭКС», близкая к экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову, продала торговые площади в ТРК «Столица» — одном из крупнейших в Перми. Сделка состоялась 29 апреля, а покупателем коммерческой недвижимости стал бизнесмен Эдуард Батрдинов.

«ГК «ЭКС2 продала свои коммерческие помещения площадью около 5,5 тысяч квадратных метров в ТРК «Столица». Покупателем актива стал предприниматель Эдуард Бадртдинов. Новый владелец площадей занимается арендным бизнесом», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. В ООО УК «ЭКС» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

По данным издания, директор «Столицы» Константин Копытов оценил стоимость сделки в сумму от 400 до 500 млн рублей. «Столица» является одним крупнейших ТЦ в Перми. Его площадь превышает 30 тысяч квадратных метров. На минувшей неделе стало известно, что группа «ЭКС» продала здание ЦУМа, расположенный в центре Перми. Стоимость сделки могла составить 500 млн рублей.

URA.RU писало, что представители «ЭКС» также ведут переговоры о продаже крупнейшего актива группы компаний — ТРК «Семья», расположенного по ул Революции, 13 в Перми. Стоимость ТРК оценивалась в сумму от 4,5 до 6 млрд рублей.