В Новоуральске закончился прием заявок на пост мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЗАТО Новоуральск (находится под эгидой корпорации «Росатом») завершен прием документов от кандидатов на пост мэра. Как сообщили URA.RU в местной думе, на пост главы города претендуют трое, в том числе, врио градоначальника Вячеслав Тюменцев.

«На конкурс по избранию главы заявились Вячеслав Тюменцев, депутат гордумы Максим Сергеев, директор Новоуральского театра кукол Алексей Булдаков», — пояснили в аппарате местной думы. Проверка представленных документов закончится 17 июня, с 21 по 25 июня конкурсная комиссия заслушает программы развития муниципалитета, представленные кандидатами. До конца июня дума назовет имя нового мэра.

Как сообщало URA.RU, бывший замминистра природных ресурсов Свердловской области Тюменцев — фаворит кампании. Он живет в Новоуральске и является сыном местного профсоюзного лидера и депутата Светланы Тюменцевой. Выступая перед думой в качестве вице-мэра по инвестициям, Тюменцев, по словам депутатов, произвел благоприятное впечатление.

Бывший глава Новоуральска Владимир Цветов 30 марта подал в отставку в связи с переходом на работу в правительство региона. Причиной стал затяжной конфликт с думой, а по данным неофициальных источников — с корпорацией «Росатом» под эгидой которой находится ЗАТО Новоуральск.