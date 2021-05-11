11 мая 2021

На пост мэра Новоуральска претендуют три кандидата. Один из них — из кукольного театра

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В Новоуральске закончился прием заявок на пост мэра Фото:

В ЗАТО Новоуральск (находится под эгидой корпорации «Росатом») завершен прием документов от кандидатов на пост мэра. Как сообщили URA.RU в местной думе, на пост главы города претендуют трое, в том числе, врио градоначальника Вячеслав Тюменцев.

«На конкурс по избранию главы заявились Вячеслав Тюменцев, депутат гордумы Максим Сергеев, директор Новоуральского театра кукол Алексей Булдаков», — пояснили в аппарате местной думы. Проверка представленных документов закончится 17 июня, с 21 по 25 июня конкурсная комиссия заслушает программы развития муниципалитета, представленные кандидатами. До конца июня дума назовет имя нового мэра.

Как сообщало URA.RU, бывший замминистра природных ресурсов Свердловской области Тюменцев — фаворит кампании. Он живет в Новоуральске и является сыном местного профсоюзного лидера и депутата Светланы Тюменцевой. Выступая перед думой в качестве вице-мэра по инвестициям, Тюменцев, по словам депутатов, произвел благоприятное впечатление.

Бывший глава Новоуральска Владимир Цветов 30 марта подал в отставку в связи с переходом на работу в правительство региона. Причиной стал затяжной конфликт с думой, а по данным неофициальных источников — с корпорацией «Росатом» под эгидой которой находится ЗАТО Новоуральск.

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