Союзник России оказался на грани новой войны

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Ереван и дорога до Гориса. Армения
Армении грозит новое столкновение с Азербайджаном Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. Так политик отреагировал на отказ азербайджанских войск покидать Сюникскую область республики.

«Пашинян проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации, созданной азербайджанскими вооруженными силами после вторжения в Сюникскую область Армении. <…> Также [Пашинян] проинформировал, что вчера он дал указание официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со статьей 2 Протоколов к Договору о коллективной безопасности», — указано на сайте армянского правительства.

В кабмине уточнили, что Путин посчитал недопустимым дальнейшую эскалацию и выразил надежду на стабилизацию ситуации в регионе. Также российская сторона подтвердила готовность оказать посредничество в улучшении обстановки.

Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве с Россией, Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение, передает «Утро.ру». Под контроль Баку перешли семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Граница между странами сейчас проходит рядом с Сюникской областью, где несколько дней остаются войска Азербайджана, несмотря на требования Еревана покинуть территорию, пишет «Национальная служба новостей».

Также в районе армянских Еревана и Гюмри находятся гарнизоны российской военной базы. С начала обострения ситуации в Карабахе российские ВКС обеспечивали прикрытие миротворческого контингента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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