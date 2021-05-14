Союзник России оказался на грани новой войны

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. Так политик отреагировал на отказ азербайджанских войск покидать Сюникскую область республики.
«Пашинян проинформировал президента России Владимира Путина о ситуации, созданной азербайджанскими вооруженными силами после вторжения в Сюникскую область Армении. <…> Также [Пашинян] проинформировал, что вчера он дал указание официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со статьей 2 Протоколов к Договору о коллективной безопасности», — указано на сайте армянского правительства.
В кабмине уточнили, что Путин посчитал недопустимым дальнейшую эскалацию и выразил надежду на стабилизацию ситуации в регионе. Также российская сторона подтвердила готовность оказать посредничество в улучшении обстановки.
Боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались осенью 2020 года. При посредничестве с Россией, Армении и Азербайджану удалось прекратить столкновение, передает «
Также в районе армянских Еревана и Гюмри находятся гарнизоны российской военной базы. С начала обострения ситуации в Карабахе российские ВКС обеспечивали прикрытие миротворческого контингента.
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