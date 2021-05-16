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В Челябинской области выросла стоимость продуктового набора

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет «Магнит». Челябинск, торговля, корзина, продукты, супермаркет магнит, еда, продуктовый магазин, полки магазина
Цены на минимальный набор продуктов выросли от 8 до 11% Фото:

Стоимость минимального набора продуктов питания в Челябинской области выросла с начала года на 8,4%. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Средняя стоимость минимального набора продуктов питания по Челябинской области составила в апреле текущего года 4 734,2 рублей. С начала года цена продуктовой корзины выросла на 8,4%», — указано в сообщении региональной КСП.

В КСП добавили, что дороже всего продукты питания оказались в Челябинске (4 887,8 рублей), дешевле — в Магнитогорске (4 501,7 рублей). Однако в Магнитогорске цена продуктов имеет самую высокую динамику роста с начала года (+11,0%).

Ранее КСП сообщала, что в Магнитогорске зарегистрированы самые высокие зарплаты региона (48 627 рублей), а самые низкие — в Усть-Катаве (27 765 рублей). Среди районов самые высокие зарплаты в Пластовском (69 147 рублей), а самые низкие — в Троицком районе (24 758 рублей).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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