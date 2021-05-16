Площадь возгорания составила два гектара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уктусском лесопарке (Екатеринбург) горит два гектара сухой растительности. Пожар возник в районе плодоягодной станции. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В районе улицы Прониной на площади два гектара горит сухая растительность. В тушении задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — пояснили URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Ранее URA.RU рассказало, что с начала мая в Свердловской области было зафиксировано около 50 лесных пожаров. В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что 90% лесных пожаров возникают от действий жителей. Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода. В Екатеринбурге продолжает держаться аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что из-за высоких температур на Урале зафиксированы нехарактерные для весны четвертый и пятый классы пожарной опасности.

Пожар в зоне Уктусского лесопарка Фото: читатель URA.RU