16 мая 2021
15 мая 2021

В Екатеринбурге горит два гектара леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пламя, огонь, лесной пожар, сельскохозяйственный пал
Площадь возгорания составила два гектара Фото:

В Уктусском лесопарке (Екатеринбург) горит два гектара сухой растительности. Пожар возник в районе плодоягодной станции. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В районе улицы Прониной на площади два гектара горит сухая растительность. В тушении задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — пояснили URA.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Ранее URA.RU рассказало, что с начала мая в Свердловской области было зафиксировано около 50 лесных пожаров. В департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что 90% лесных пожаров возникают от действий жителей. Быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода. В Екатеринбурге продолжает держаться аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что из-за высоких температур на Урале зафиксированы нехарактерные для весны четвертый и пятый классы пожарной опасности.

Пожар в зоне Уктусского лесопарка
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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