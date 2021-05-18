Силовики хотят поставить в центре Екатеринбурга больше постов ДПС

В центре Екатеринбурга участились аварии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура Свердловской области вынесла представление начальнику регионального управления ГИБДД Алексею Спиридонову из-за роста числа ДТП. Для обеспечения порядка ему предложили увеличить число постов ДПС в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства

«Прокуратура области начальнику Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении ведомства. И. о. прокурора области Вадим Чукреев перед начальником ГУ МВД России по Свердловской области Александром Мешковым также поставил вопрос об увеличении количества постов ДПС в центральной части Екатеринбурга.

По данным прокуратуры, в первом квартале 2021 года число ДТП выросло на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также выросло количество пострадавших и погибших в авариях.

Ранее URA.RU сообщало, что 16 мая в Екатеринбурге автомобиль вылетел на пешеходный тротуар у ТЦ «Гринвич». Вечером 11 мая на пересечении улицы Мамина Сибиряка и проспекта Ленина в Екатеринбурге столкнулись автомобили Toyota Camry и Seat Leon. Пострадали семь человек.