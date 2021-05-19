В Екатеринбурге ищут счастливчика, выигравшего 6 миллионов

Лотерейный билет купили за 60 рублей в интернете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею почти шесть миллионов рублей. Его разыскивают, чтобы вручить деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе лотерейного центра «Столото».

«19 мая один из жителей Екатеринбурга выиграл суперприз государственной лотереи „Всё или ничего“ в размере 5 788 272 руб. Известно лишь, что счастливчик купил билет на сайте „Столото“ за 60 руб. и угадал все числа выигрышной комбинации», — сообщили организаторы лотереи. Победителя они приглашают оформить выигрыш в лотерейном центре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске также разыскивали счастливчика, получившего еще более крупный выигрыш. Челябинцу хотели вручить 25 млн рублей.