В Минске арестован россиянин

Мужчину обвиняют в действиях, нарушающих общественный порядок Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Гражданин России Егор Дудников, ранее задержанный в Минске за нарушение общественного порядка, арестован на два месяца. Об этом сообщила его мать Юлия.

«Россиянин Егор Дудников, обвиненный в Минске в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, арестован на два месяца», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мать арестованного россиянина. Срок лишения свободы по его статье может составить до трёх лет.

Против него возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что Дудников озвучивал ролики для белорусской оппозиции, пишет «Царьград».