30 мая 2021

МИД: систему SWIFT могут использовать для давления на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
В МИД не исключают, что SWIFT может использоваться, как инструмент санкций Фото:

Система SWIFT может быть попасть в «санкционную спираль» против России. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — сказал Биричевский РИА «Новости». Он подчеркнул, что согласно международному праву, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН.

Однако верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что угрозы отключения SWIFT в России нет, потому что SWIFT — это международная частная организация. Из-за этого у ЕС нет права на отключение от нее России.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Ранее депутаты Европарламента поддержали отключение России от международной межбанковской системы SWIFT и призвали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». При этом низкие показатели российской экономики, по прогнозам экспертов, не повлияют на решение о возможном отключении от системы SWIFТ, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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