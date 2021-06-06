Мать ждала возвращения челябинского солдата до самой смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родные солдата Николая Филлипова, призванного из Миасса Челябинской области и пропавшего без вести в Афганистане, узнали о его судьбе 40 лет спустя. Помогла сделанная канадским журналистом фотография убитого душманами парня, рассказал URA.RU кинорежиссер, ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Барханов.

Николай Филиппов родился в Челябинской области в 1960 году. Призванный на службу военкоматом в городе Миассе, он оказался среди первых отправленных в Афганистан советских солдат. Парень, служивший водителем, в 1003-м отдельном батальоне материального обеспечения авиабазы в Баграме, пропал без вести 14 апреля 1980 года.

«Погибшим его признали через пять лет — спасибо властям Миасса и военкомату. Другие ждут этого десятилетиями. Мать получала положенные льготы, имя солдата занесли на Стену памяти, — рассказал Барханов URA.RU. — Удалось даже установить одного из убийц парня, но он сейчас в бегах и не может проводить к месту захоронения. Впрочем, и без того останки с учетом ситуации в Афганистане очень сложно переправить на родину».

Спустя десятки лет после войны канадец поделился снимком расстрелянного солдата — ради фото душманы раскопали свежую могилу — с российскими поисковиками. Член Межведомственной комиссии при президенте РФ по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, ветеран разведки Александр Лаврентьев официально обратился с этим фото к экспертам, которые провели идентификацию.

За прошедшее время умерла мать парня, которая не переставала его ждать. Умер и младший брат солдата, поэтому сведения о нем передали вдове брата и ее сыну — которого Филиппов-младший назвал в честь погибшего в Афганистане брата.