Единороссы решили отправить мэра Перми в Москву

Мэр Перми Алексей Демкин 19 июня будет находиться в Москве на съезде «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Мэр Перми Алексей Демкин отправится на ХХ съезд «Единой России» в Москве. Пресс-служба реготделения партии в своем telegram-канале сообщает, что Демкин вошел в число пяти делегатов, которые 19 июня будут находиться в столице.

«Пять делегатов от Прикамья примут участие в ХХ съезде „Единой России“», — сообщает пресс-служба партии. Помимо мэра в число делегатов вошли депутаты заксобрания Пермского края Александр Бойченко, Юрий Борисовец, Александр Третьяков и Сергей Яшкин.

19 июня в Москве единороссы планируют представить программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Также на съезде будут утверждены кандидаты в депутаты Госдумы.

URA.RU рассказывало, что мэр Демкин возглавит список кандидатов от «Единой России» на выборах в гордуму Перми, а губернатор Дмитрий Махонин — на выборах в заксобрание края.