07 июня 2021
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Единороссы решили отправить мэра Перми в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Мэр Перми Алексей Демкин 19 июня будет находиться в Москве на съезде «Единой России» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Мэр Перми Алексей Демкин отправится на ХХ съезд «Единой России» в Москве. Пресс-служба реготделения партии в своем telegram-канале сообщает, что Демкин вошел в число пяти делегатов, которые 19 июня будут находиться в столице.

«Пять делегатов от Прикамья примут участие в ХХ съезде „Единой России“», — сообщает пресс-служба партии. Помимо мэра в число делегатов вошли депутаты заксобрания Пермского края Александр Бойченко, Юрий Борисовец, Александр Третьяков и Сергей Яшкин.

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19 июня в Москве единороссы планируют представить программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Также на съезде будут утверждены кандидаты в депутаты Госдумы.

URA.RU рассказывало, что мэр Демкин возглавит список кандидатов от «Единой России» на выборах в гордуму Перми, а губернатор Дмитрий Махонин — на выборах в заксобрание края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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