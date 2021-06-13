Житель Пермского края скупал пистолеты и делал оружие

Пермяк незаконно скупал оружие и изготавливал боеприпасы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя города Добрянка (Пермский край) осудили на 2,5 года ограничения свободы за изготовление оружия. Об этом сообщает пресс-служба Cледственного комитета России по Пермскому краю на своем сайте.

«Мужчина приобретал пистолеты, свободные в гражданском обороте, и боеприпасы к ним, переделывал их для стрельбы огнестрельными патронами, и хранил их по месту жительства», — сообщается на сайте. При обыске у владельца изъяли 13 единиц орудий, более тысячи патронов, две боевые гранаты и материалы для изготовления оружия.

Как сообщается, владелец незаконного оружия нашел несколько гранат и запалы к ним на территории своего города еще в 1995 году и с тех пор хранил их у себя дома. А с 2018 начал незаконно приобретать пистолеты, боеприпасы и переделывать их. Изъятые в ходе расследования оружие, взрывные устройства и боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения.

Ранее URA.RU писало о задержании семьи, которая занималась изготовлением и продажей оружия в Челябинской области. Отец и сын изготавливали оружие и торговали им на федеральной трассе.