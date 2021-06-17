Метеоролог предупредил россиян о рекордной жаре в июне

Жара начнется со следующей недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральной России и в большей части европейской части страны ожидается жара со среды. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С сегодняшнего дня начинается генеральное наступление лета по всем фронтам в Центральной России, да и в большей части европейской России. К нам смещается скандинавский антициклон, центр которого окажется уже завтра в аккурат над столицей. Это значит погода „миллион на миллион“: ясное небо, ни облачка, прогрев начнется мощнейший», — цитирует Тишковца РИА «Новости». В среду ожидается +19-21 градусов ночью и +33-35 градусов днем. Тишковец сказал, что это аномальное тепло. По его словам, при такой погоде возрастет пожароопасность.

По прогнозу сайта Gismeteo, на Урале будет не такая жаркая погода. В Екатеринбурге в среду будет +24 градуса, в Челябинске ожидается +23 градуса, в Тюмени +21, а в Перми +27. В Ханты-Мансийске и Салехарде будет +13, в Кургане +23.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с субботы начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. В Гидрометцентре предупредили москвичей об аномальной жаре 19—22 июня, пишет «Национальная служба новостей».