Зюганов назвал главные ошибки «Единой России». «Грянула „холодная война“»

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Ошибками «Единой России» стали пенсионная реформа, оптимизация медицины, образования и науки, заявил Геннадий Зюганов Фото:

Председатель партии КПФР Геннадий Зюганов указал партии «Единая Россия» на основные проблемы, которые возникли в стране под её руководством. По мнению лидера компартии, главной из всех ошибок стала пенсионная реформа.

«Под руководством „Единой России“ в нашей стране грянула „холодная война“. Началось все с людоедской пенсионной реформы. Все понимают, что данная „реформа“ — огромная политическая ошибка», — цитирует Зюганова его официальный telegram-канал. Следующими промахами «Единой России», по мнению политика, стали оптимизация медицины, образования и науки.

Ошибкой, по мнению лидера КПФР, также стало то, что у Академии наук отобрали ведущие институты и лаборатории. Зюганов отметил, что на них всегда держались российские ученые. Также Зюганов упрекнул партию власти в том, что она урезала все социальные расходы и лишила финансирования высокие технологии.

Ранее. Зюганов обвинил «Единую Россию» в том, что она не выполнила поручения президента России Владимира Путина в прошедшем полугодии. Он отметил, что в стране продолжают расти цены, а пенсионеры также получают низкие выплаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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