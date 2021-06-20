Ошибками «Единой России» стали пенсионная реформа, оптимизация медицины, образования и науки, заявил Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель партии КПФР Геннадий Зюганов указал партии «Единая Россия» на основные проблемы, которые возникли в стране под её руководством. По мнению лидера компартии, главной из всех ошибок стала пенсионная реформа.

«Под руководством „Единой России“ в нашей стране грянула „холодная война“. Началось все с людоедской пенсионной реформы. Все понимают, что данная „реформа“ — огромная политическая ошибка», — цитирует Зюганова его официальный telegram-канал. Следующими промахами «Единой России», по мнению политика, стали оптимизация медицины, образования и науки.

Ошибкой, по мнению лидера КПФР, также стало то, что у Академии наук отобрали ведущие институты и лаборатории. Зюганов отметил, что на них всегда держались российские ученые. Также Зюганов упрекнул партию власти в том, что она урезала все социальные расходы и лишила финансирования высокие технологии.

Ранее. Зюганов обвинил «Единую Россию» в том, что она не выполнила поручения президента России Владимира Путина в прошедшем полугодии. Он отметил, что в стране продолжают расти цены, а пенсионеры также получают низкие выплаты.