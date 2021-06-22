Врач объяснил, для кого сейчас особенно опасен коронавирус

Пациенты с диабетом чаще заражаются коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди с диабетом в два-три раза чаще болеют коронавирусом, у них также чаще бывают летальные случаи заболевания. Об этом рассказал главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы, профессор Михаил Анциферов.

«Больные диабетом в два-три раза чаще заражаются коронавирусом, и заболевание у них протекает тяжелее: они чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимацию, чаще требуют ИВЛ. И летальность у них, по сравнению с лицами без диабета, будет выше в разы», — сказал Анциферов агентству городских новостей «Москва». Эндокринолог отметил, что больным с диабетом нужно вакцинироваться в первую очередь.

Главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов объяснил, почему у больных диабетом высокий риск смертности при коронавирусе. По его словам, коронавирус поражает те же сосуды, что и диабет, поэтому происходит двойной удар. Об этом сообщает телеканал 360.

Ранее эндокринолог объяснил, когда при диабете нельзя прививаться от коронавируса. Вакцинация от коронавируса противопоказана, если заболевание проходят в острой фазе, есть симптомы ОРВИ или повышен сахар. Об этом URA.RU сообщила эндокринолог, диетолог, главный врач многопрофильных клиник, член Американской, Китайской и Российской ассоциации эндокринологов, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.