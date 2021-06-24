Правительство России придумало, как пополнить бюджет ПФР

Пенсионный фонд получил еще одну статью доходов. Туда пойдут средства от продажи вещдоков и изъятого в пользу государства имущества. Об этом говорится в постановлении правительства №944 от 19 июня.
Документ Росимуществу полномочия продавать с молотка таможенный конфискат, изъятое в пользу государства имущество и вещдоки. «Судьбу же вырученных от продажи средств Белый дом определил однозначно: по аналогии с деньгами от продажи имущества коррупционеров они будут зачисляться в бюджет Пенсионного фонда (ПФР)», — пишет «
Проблему обозначила Счетная палата еще несколько лет назад. Скоропортящийся конфискат не только не удавалось продать, но приходилось еще и тратиться на его утилизацию. Сама лакуна в законодательстве, касательно этой категории имущества порождала коррупцию.
Ранее Минфин РФ объявил о том, что финансирование ПФР в будущем году будет урезано на 250 млрд рублей. С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, передает RT. На это было предусмотрено 12,8 млрд рублей.
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