24 июня 2021

Правительство России придумало, как пополнить бюджет ПФР

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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., контрофакт, коробки с сигаретами, конфискат
Деньги от продажи конфиската пойдут в ПФР Фото:

Пенсионный фонд получил еще одну статью доходов. Туда пойдут средства от продажи вещдоков и изъятого в пользу государства имущества. Об этом говорится в постановлении правительства №944 от 19 июня.

Документ Росимуществу полномочия продавать с молотка таможенный конфискат, изъятое в пользу государства имущество и вещдоки. «Судьбу же вырученных от продажи средств Белый дом определил однозначно: по аналогии с деньгами от продажи имущества коррупционеров они будут зачисляться в бюджет Пенсионного фонда (ПФР)», — пишет «Коммерсант».

Проблему обозначила Счетная палата еще несколько лет назад. Скоропортящийся конфискат не только не удавалось продать, но приходилось еще и тратиться на его утилизацию. Сама лакуна в законодательстве, касательно этой категории имущества порождала коррупцию.

Ранее Минфин РФ объявил о том, что финансирование ПФР в будущем году будет урезано на 250 млрд рублей. С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, передает RT. На это было предусмотрено 12,8 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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