В Нижегородской области отразили атаку беспилотника

Беспилотник ВСУ уничтожен в Нижегородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Утром 25 мая ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«ПВО отразила атаку БПЛА», — написал Никитин в Telegram. Согласно его информации, обошлось без пострадавших.
По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая системы ПВО сбили 110 беспилотников ВСУ. Атаки были предприняты на регионы Центральной России и Москву. В Туле беспилотник упал во дворе жилого дома.
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