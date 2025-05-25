В Нижегородской области отразили атаку беспилотника

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Беспилотник ВСУ уничтожен в Нижегородской области
Беспилотник ВСУ уничтожен в Нижегородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 25 мая ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«ПВО отразила атаку БПЛА», — написал Никитин в Telegram. Согласно его информации, обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая системы ПВО сбили 110 беспилотников ВСУ. Атаки были предприняты на регионы Центральной России и Москву. В Туле беспилотник упал во дворе жилого дома.

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Утром 25 мая ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «ПВО отразила атаку БПЛА», — написал Никитин в Telegram. Согласно его информации, обошлось без пострадавших. По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая системы ПВО сбили 110 беспилотников ВСУ. Атаки были предприняты на регионы Центральной России и Москву. В Туле беспилотник упал во дворе жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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