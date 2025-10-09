Москвичка Оксана Ильичева стала «4-й Вице-Миссис Вселенная» на конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2025» (Mrs Universe), который прошел 8 октября в Маниле (Филиппины). Впервые с 2022 года она представила Россию под национальной лентой на этом международном конкурсе.
Международный конкурс «Миссис Вселенная — 2025» проходил с 1 по 8 октября. За титул боролись 125 участниц в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших из разных государств на Филиппины. В финальном шоу конкурсантки представили национальные костюмы, а также вышли в коктейльных и вечерних платьях. Традиционно центральным вопросом конкурса стала тема борьбы с домашним насилием. Организаторы отметили, что возвращение российской участницы на сцену стало символом внеполитичности красоты. Ильичева вошла в пятерку лучших среди 120 конкурсанток со всего мира. Конкурс проводится с 2007 года. В нем могут принять участия замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет, построившие карьеру и имеющие детей. О том, кто побеждал в одном из самых престижных конкурсов красоты мира в прошлые годы, — в материале URA.RU.
«Миссис Вселенная — 2020» Ксения Вербицкая
Конкурс проходил в Болгарии. Всего на финал в Софию тогда приехали 36 участниц. Победительницей стала Ксения Вербицкая, которой тогда было 43 года. Женщина работала гинекологом-эндокринологом в одной из больниц Петербурга. На конкурсе она выступила с песней Besame Mucho. Обязательным заданием было показать национальный костюм: Ксения сразила всех красно-белым платьем в русских мотивах, которое готовила специально для финала. У Ксении четверо детей, которым на момент победы было 16, 12, восемь лет и три года. Обладательница титула увлекается литературой и занимается аргентинским танго.
«До самого финала все были со мной на связи. Когда я позвонила после объявления результатов, все были счастливы, дети кричали в трубку и поздравляли. А муж сказал, что для него я всегда королева», — рассказывала в интервью «КП-Петербург» победительница.
«Миссис Вселенная — 2021» Анна Кудрявцева-Сирадзе
36-летняя Анна представляла на конкурсе Грузию. Финал конкурса состоялся в Южной Корее в январе — его отложили из-за пандемии коронавируса. По словам женщины, она не рассчитывала попасть даже в топ-25. Анна рассказала, что не смогла выступить за Россию, и решила представлять Грузию, так как все ее предки по отцу — грузины. Победительница говорила, что борьба за титул была ожесточенной настолько, что на конкурсе подрались две красотки. В том же году обладательницей титула «Первая вице-миссис Вселенная» стала 38-летняя многодетная мама из Омска Ирина Рягузова.
В качестве награды победительница конкурса получила изготовленную на заказ совместно с домом Swarovski корону, крупный денежный приз, целый чемодан профессиональной косметики, сертификат от туристической фирмы на путешествие по Южной Корее. Часть денег Анна планировала потратить на благотворительность. Она занимается помощью одаренным детям из малообеспеченных семей и сотрудничает с Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова.
«Миссис Вселенная — 2022» Елена Максимова
Финал тогда прошел в болгарской Софии. Титул самой красивой женщины в 2022 году Елена Максимова из Удмуртии получила в 34 года. На тот момент у нее было три высших образования (одно из которых магистратура в Лондоне). Она в совершенстве говорит на удмуртском, русском и английском языках, сказано на. У женщины двое детей, она возглавляет сеть языковых студий. Соперниц у россиянки было 119 соперниц, однако корона досталась именно ей. В том же году она стала «Миссис Удмуртия Russia 2022» и «Вторая вице-миссис Россия World — 2022».
«Миссис Вселенная — 2023» Ольга Каменская
Конкурс проходил в США. У Ольги Каменской из Нижнего Новгорода тогда было 72 соперницы. «Пришло время признаться! На конкурсе „Миссис Вселенная“ (Mrs Universe World International), который проходил в США в августе 2023-го, среди 72 участниц со всего мира я завоевала победу и получила титул в номинации „Пышные формы“», — писала 39-летняя Каменская в своих соцсетях.
Это была не первая победа женщины на конкурсах красоты. В июне она забрала приз зрительских симпатий в международном конкурсе красоты в Калифорнии Mrs. Globe. Кроме того, у Ольги есть титул «Миссис Россия Пышные Формы — 2022».
«Миссис Вселенная — 2024» Наталья Дорошко (Минск, Республика Беларусь)
В прошлом году финалистки конкурса приезжали в Южную Корею. На мероприятии белоруска Наталья Дорошко хотела рассказать «о своей стране, великодушном народе», а также «прославить Беларусь», «сломать стереотипы и расширить кругозор». За звание самой красивой женщины сражались 115 участниц из разных стран и регионов. Женщина говорила, что красивое лицо не имеет значения, если у человека нет энергии, души и доброго сердца. После конкурса она сообщила в соцсетях, что не вернется домой «другой», но станет улучшенной версией себя.
