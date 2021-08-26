26 августа 2021
25 августа 2021

Пермские власти разрешили ТЦ работать по выходным

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Закрытые из-за пандемии торговые центры. Пермь, на вынос, пандемия коронавируса, супермаркет закрыт
В Пермском крае отменили запрет на работу ТЦ и ТРК Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края отменили запрет на работу крупных торговых и торгово-развлекательных центров (ТЦ, ТРК) в выходные. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«В Пермском крае внесены изменения в перечень мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, отменен запрет на работу по выходным дням (субботам и воскресеньям) крупных торговых и торгово-развлекательных центров, а также гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском», — говорится на сайте правительства Прикамья.

В министерстве промышленности и торговли края заверяют, что за то время, пока ТЦ И ТРК не работали, они «смогли усилить контроль за соблюдением мер предупреждения и профилактики COVID-19». Ограничения на работу ТЦ и ТРК, площадью свыше 8 тысяч квадратных метров были введены 5 августа.

Власти объясняли необходимость введения таких мер тем, что в выходные дни в краевую столицу приезжают жители из небольших населенных пунктов. Это создает риск распространения коронавируса в территориях края. Данное решение вызвало недовольство пермяков. Они собрали более тысячи подписей против введенных ограничений, и направили их в краевой оперштаб.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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