Синоптики рассказали о погоде 1 сентября в Свердловской области

В День знаний погода будет по-настоящему осенней Фото: Анна Майорова © URA.RU

День знаний в Свердловской области ожидается дождливым и слегка прохладным. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наши предварительные расчеты говорят о том, что погода на 1 сентября в Свердловской области будет определяться теплым сектором частного циклона от общей циклонической депрессии, которая раскинется на севере-западе нашей страны. Проще говоря: чем севернее, тем будет холоднее и дождливее, чем южнее — тем облаков будет меньше и солнце будет проглядывать», — объяснил Евгений Тишковец.

В Екатеринбурге по прогнозам 1 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Столбик термометра покажет 14-19 градусов тепла, на юге Свердловской области — 15-20. Северу региона повезет меньше: там не обойдется без дождей, а температура будет даже ниже климатической нормы — 9-14 градусов. «Метеорологическое лето в вашей области закончилось, наступила метеорологическая осень — без дикой жары и температурных рекордов», — подытожил Тишковец.

Ранее метеорологи предупреждали россиян об аномальной погоде на ближайшие полгода. По прогнозам синоптиков, жителей страны ждет теплая осень и дождливая малоснежная зима.