Мэр Челябинска устроила разнос заместителю-дорожнику

На улицах Челябинска недопустимо грязно, заявила мэр Наталья Котова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова подвергла резкой критике работу уборку улиц и дорог города. Свое неудовольствие она выразила на совещании 30 августа после доклада вице-мэра по дорожному хозяйству Максима Куляшова.

«Почему, когда я еду по центральным улицам города, я несколько дней подряд вижу одну и ту же бутылку, лежащую на газоне? Почему в парковочных карманах грудами лежат листья, которые сейчас начали массово опадать? Мы же договаривались, что в Челябинске должно быть чисто?» — обратилась мэр к Куляшову.

В ответ чиновник сослался на то, что часть занимающихся ручной уборкой мусора рабочих не всегда выходит в ночные смены. Днем же работы срывала аномальная жара, стоявшая в Челябинске в августе. В целом же, по его словам, удается удерживать гораздо лучшие показатели, чем на позапрошлой неделе.

«Вы в кабинете держите эти показатели? Или все-таки выезжаете на улицы, чтобы оценить действия подчиненных? Давайте в следующий раз вы со мной поедете?», — предложила в ответ Котова.