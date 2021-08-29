Наталья Котова и Алексей Текслер прокатились на трамвае по Челябинску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 30 августа осмотрел новые трамвайные вагоны, посетив в Челябинске трамвайное депо №1. В компании с мэром города Натальей Котовой и с другими чиновниками глава региона прокатился на одном из трамваев. Все, в том числе и Текслер, расплатились за проезд, передает корреспондент URA.RU с места событий.

По дороге от депо до площади Ярославского в трамвай подсаживались другие пассажиры, с которыми Текслер общался. Перед поездкой губернатор встретился с коллективом депо, пообещал повышение зарплат и заявил, что у областных властей большие планы по развитию общественного транспорта.

«Планируем полностью обновить подвижной состав и трамваев и троллейбусов. В наших планах также замена всего трамвайного полотна, строительство нового депо. Также планируем запустить новую трамвайную линию по Университетской набережной, это почти пять километров», — заявил Текслер.

После поездки Текслер напомнил журналистам, что в Челябинске будет реализован проект метротрамвая, который планируется запустить по тоннелям, вырытым много лет назад для метро. Это будут современные, трехсекционные трамваи и они составят единую сеть в Челябинске.

Новые трамваи в Челябинск поставило ООО «Торговый дом СТМ», входящим в группу компаний «Синара» Дмитрия Пумпянского (Екатеринбург). Эта кампания выиграла тендер на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Алексей Текслер заявил, что в городе построят новую трамвайную ветку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые трамваи в Челябинск поставила «Синара» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трамваи уже вышли на линию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU