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Челябинский губернатор расплатился за проезд в трамвае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск, котова наталья, текслер алексей, трамвай
Наталья Котова и Алексей Текслер прокатились на трамвае по Челябинску Фото:

Губернатор Алексей Текслер 30 августа осмотрел новые трамвайные вагоны, посетив в Челябинске трамвайное депо №1. В компании с мэром города Натальей Котовой и с другими чиновниками глава региона прокатился на одном из трамваев. Все, в том числе и Текслер, расплатились за проезд, передает корреспондент URA.RU с места событий.

По дороге от депо до площади Ярославского в трамвай подсаживались другие пассажиры, с которыми Текслер общался. Перед поездкой губернатор встретился с коллективом депо, пообещал повышение зарплат и заявил, что у областных властей большие планы по развитию общественного транспорта.

«Планируем полностью обновить подвижной состав и трамваев и троллейбусов. В наших планах также замена всего трамвайного полотна, строительство нового депо. Также планируем запустить новую трамвайную линию по Университетской набережной, это почти пять километров», — заявил Текслер.

После поездки Текслер напомнил журналистам, что в Челябинске будет реализован проект метротрамвая, который планируется запустить по тоннелям, вырытым много лет назад для метро. Это будут современные, трехсекционные трамваи и они составят единую сеть в Челябинске.

Новые трамваи в Челябинск поставило ООО «Торговый дом СТМ», входящим в группу компаний «Синара» Дмитрия Пумпянского (Екатеринбург). Эта кампания выиграла тендер на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск
Алексей Текслер заявил, что в городе построят новую трамвайную ветку
Фото:
Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск
Новые трамваи в Челябинск поставила «Синара»
Фото:
Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск
Трамваи уже вышли на линию
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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