16 апреля 2021

Челябинские ревизоры проверили миллиардный контракт Пумпянского

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Усть-Катав. Челябинская область, уквз, трамвай, усть-катавский вагоностроительный завод
Трамваи, которые «Синара» поставит Челябинск, производят в Усть-Катаве Фото:

Главное контрольное управление (ГКУ) Челябинской области одобрило миллиардную сделку правительства региона с ООО «Торговый дом СТМ», входящим в группу компаний «Синара» Дмитрия Пумпянского (Екатеринбург). Об этом сообщается в в официальном telegram-канале ГКУ.

«Главное контрольное управление согласовало ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“ заключение контракта с единственным поставщиком ООО „Торговый дом СТМ“ на поставку 30 трамваев для нужд региона по цене 1 059,68 млн. рублей», — говорится в сообщении. «Такие контракты на предмет возможных нарушений всегда проверяются ГКУ, в рамках соблюдения законодательства о контрактной системе», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Новые трамваи, которые поступят в Челябинск, производятся в Челябинской области, на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ). «У „Синары“ есть свой контракт с УКВЗ», — подтвердил URA.RU вице-губернатор Сергей Шаль.

Учредителями ООО «Торговый дом СТМ» являются АО «Синара — транспортные машины» и АО «Группа Синара». Обе компании зарегистрированы в Екатеринбурге. ОГКУ, проводившее торги — дочерняя организация министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Первые 10 трамваев необходимо поставить до сентября, оставшиеся — до конца года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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