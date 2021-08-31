В Кремле перечислили получателей новых выплат

Дмитрий Песков подчеркнул, что выплату получат все военные Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Выплату в 15 тысяч рублей получат все российские военнослужащие и сотрудники внутренних органов вне зависимости от званий и должностей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о служащих противопожарной службы, речь идет о полицейских, о тех, кто борется с криминалом, о других категориях. Также единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих в 15 тысяч выплачивается», — заявил он во время конференц-колла.

Указ о единовременной выплате для военных президент РФ Владимир Путин подписал 31 августа. Эта тема обсуждалась на встрече Путина с представителями «Единой России» и на съезде партии — 22 и 24 августа. В ЕР предложили распространить выплаты также на пожарных и фельдъегерей.