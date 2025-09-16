В России сокращается ассортимент товаров в продуктовых магазинах

Сокращение ассортимента связано с уменьшением средней торговой площади магазинов
Сокращение ассортимента связано с уменьшением средней торговой площади магазинов

В России отмечается устойчивая тенденция к сокращению ассортимента товаров в продуктовых магазинах. Это следует из данных исследовательской компании «Нильсен».

«В июле текущего года ассортимент продуктов питания в торговых сетях уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили «Коммерсанту» в компании. Ассортимент непродовольственных товаров сократился на 1,8%. Особенно заметно снижение в категориях алкогольной продукции и детских товаров — на 5,6% и 5,1% соответственно.

Эксперты связывают сокращение ассортимента прежде всего с уменьшением средней торговой площади магазинов. Это вынуждает ритейлеров выбирать только самые востребованные и продаваемые позиции, чтобы максимально эффективно использовать ограниченное пространство. Согласно данным Infoline, за январь—июль 2025 года средняя площадь продуктовых магазинов сократилась на 0,7% и составила 312 квадратных метров.

Крупнейшие российские ритейлеры активно развивают ультрамалые форматы магазинов. Например, сеть «Магнит» запустила магазины формата ultra-convenience под брендом «Заряд от Магнита», где площадь каждого объекта составляет около 100 квадратных метров. X5 Group в июне начала развивать новый формат «Перекресток Select» с площадью около 400 квадратных метров — это втрое меньше, чем у стандартных магазинов сети.

Аналитики отмечают, что в 2025 году заметно снизилось количество новых товаров, появляющихся на полках магазинов. Если еще год назад рынок активно пополнялся новинками, то сейчас ритейлеры осторожнее подходят к запуску новых продуктов. Особенно это заметно в сегменте средств по уходу за детьми (снижение на 8,3%) и средств по уходу за лицом (минус 7,3%). В непродовольственном сегменте дополнительным фактором сокращения ассортимента в офлайн-магазинах стал переток части продаж в онлайн-каналы. Все больше покупателей предпочитают заказывать непродовольственные товары через интернет.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отмечает, что сокращение ассортимента связано и с изменением потребительских привычек россиян. Покупатели все чаще выбирают магазины у дома с узким, но тщательно подобранным ассортиментом, а также с высокой долей готовой еды (30–40%). Сокращение торговых площадей позволяет ритейлерам снижать издержки на аренду помещений. Кроме того, освободившееся пространство в магазинах можно сдавать в субаренду различным сервисам и предпринимателям, что становится дополнительным источником дохода для торговых сетей.

