Челябинского юриста, устроившего дебош, вернули в облизбирком

Александр Лебедев снова вошел в состав комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Юриста Александра Лебедева ввели в состав избирательной комиссии Челябинской области от «Яблока», сообщил URA.RU секретарь регионального отделения партии Ярослав Щербаков. Ранее его в состав комиссии делегировала «Родина», но отменила решение из-за дебоша, устроенного юристом в кабинете облизбиркома Сергея Обертаса.

«Лебедев постоянно сотрудничает с нашей партией, участвует в ее мероприятиях. Он даже хотел участвовать в праймериз на выборах в Госдуму. Главная его задача — контроль за „честностью выборов“», — заявил URA.RU Ярослав Щербаков.

Что касается истории в облизбиркоме, то по словам Щербакова, требования Лебедева показать документы были правильными. «Родина» делегировала юриста в состав комиссии. 26 августа он ворвался в кабинет Обертаса и отказывался покидать помещение, требуя показать ему все выборные документы. Какие именно документы, он уточнять не стал. Лебедева пыталась вывести охрана, но он упирался, пришлось вызвать полицию. После этого инцидента «Родина» отозвала Лебедева.

«Я много лет сотрудничал с членом ЦИК от партии „Яблоко“ Еленой Дубровиной в деле защиты прав избирателей. Поэтому, когда мне поступило предложение партии войти в состав челябинского облизбиркома с правом совещательного голоса, я его принял. Это не означает, что я разделяю политическую платформу партии — речь идет исключительно о контроле за соблюдением избирательного законодательства», — пояснил URA.RU Лебедев.

Лебедев ранее уже работал в облизбиркоме, зарекомендовав себя серией конфликтов. Потом он работал в Российском фонде свободных выборов, откуда уволился со скандалом, и вступил в конфликт с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.