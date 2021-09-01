Максим проводила в первый класс свою младшую дочь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Максим (Марина Абросимова) впервые появилась на публике после выписки из больницы, где она провела почти два месяца. Артистка отвела в первый класс свою младшую дочь Марию.

«В первый день осени свою младшую дочь Марию проводила в школу и наша МакSим», — сообщается в официальной группе Максим в социальной сети «Вконтакте». Сообщается, что девочка пошла в одно из престижных образовательных учреждений Москвы. В состав попечительского совета школы входят заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель, российский боксер Григорий Дрозд, начальниц ЦСК Артем Громов и советский хоккеист, заслуженный тренер России Борис Михайлов.

Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у певицы обнаружили большой процент поражения легких, передают «Дни.ру». У Максим взяли тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Певицу перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней — выписали. PR-директор Максим Маргарита Соколова заявила, что та не скоро вернется на сцену — у артистки по-прежнему остаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщает «Пятый канал».

Максим впервые показалась на публике после комы официальный паблик певицы Максим во «ВКонтакте»